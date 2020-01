POLIZIA DI STATO / CONCORSO PER 1.650 AGENTI APERTO AI CIVILI – SCADENZA 02 MARZO 2020

Roma, 31 gen 2020 – Concorso 1.650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 (Aperto ai Civili).

Possono concorrere per i 1.650 posti disponibili tutti i cittadini italiani che non abbiano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (02 Marzo 2020), compiuto 26 anni (il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati), che siano in possesso del diploma di scuola media superiore (o che siano in grado di conseguirlo entro la data di svolgimento della Prova Scritta del Concorso, probabilmente al termine dell’Anno Scolastico 2019/20) che siano in possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla normativa, oltre che dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.



Per partecipare al Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 è necessario munirsi di un’identità digitale (SPID) e di una casella di posta elettronica certificata (PEC). SCARICA IL BANDO>>>>>

