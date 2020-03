Coronavirus: Cocer Esercito a Capo SME, dare direttive chiare. Il comunicato del Cocer Esercito ripreso dalle agenzie di stampa

Roma, 11 mar 2020 – AGI – Intervenire “per armonizzare le direttive emanate, in modo che siano ugualmente fruibili da tutto il personale e che al contempo tutelino i comandanti che devono concedere istituti normativi straordinari, quali licenze e permessi, per giustificare le assenze”. Lo chiede il Cocer dell’Esercito al Capo di Stato Maggiore della forza armata, generale Salvatore Farina (Vedi qui).



In una nota il Cocer sottolinea che “in questo momento critico per la nazione”, vuole esprimere “la sua vicinanza e solidarieta’ a tutti i militari dell’Esercito italiano che nonostante il rischio, dovuto alla costante esposizione, continuano a garantire la sicurezza del Paese”. Inoltre vengono formulati allo stesso Farina, risultato positivo al coronavirus e da qualche giorno in autoisolamento, “i migliori auguri di pronta guarigione”.

Nella nota e’ quindi detto che “premesso che l’obiettivo della piena operativita’ dell’Esercito deve rimanere prioritaria ed intatta, la condizione pregiudiziale rimane la tutela della salute del personale senza la quale non puo’ esserci operativita’. In questo momento di urgenza, i diversi vertici d’area hanno diramato varie direttive in materia, che lasciano un altissimo grado di indeterminatezza e non consentono al personale militare di affrontare allo stesso modo e con la necessaria serenita’ la situazione emergenziale”, al contrario invece della direttiva – “raro esempio di chiarezza degli obiettivi da perseguire” – emanata proprio oggi dal vertice della forza armata.

Di qui la richiesta al capo di Stato Maggiore dell’Esercito di “promuovere ogni possibile azione presso le autorita’ competenti volta ad emanare direttive che tengano conto della situazione emergenziale e che riconoscano la specificita’ delle forze armate” (AGI) Vic

