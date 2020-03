LIBERA RAPPRESENTANZA / OK al Potenziamento del Servizio sanitario nazionale e un plauso per il potenziamento del Servizio Sanitario Militare e dei fondi a favore del personale impegnato nell’Operazione “Strade sicure

Roma, 27 mar 2020 – Il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari, esprime apprezzamento nei confronti della Senatrice Laura Garavini, presidente della Commissione Difesa del Senato, per l’impegno a sostegno del Potenziamento del Servizio sanitario nazionale, economico alle famiglie ai lavoratori ed alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. (Segue dopo il video).



La videoconferenza del 21 marzo 2020 con la partecipazione del Presidente della Commissione Difesa al Senato la senatrice Laura Garavini, l’On. e medico Paolo Russo, l’ex Ministro della Difesa la d.ssa Elisabetta Trenta, il Gen.C.A. (Ris.) De Pascale (Vedi il video).



In particolar modo si esprime un plauso per il grande impegno prestato a favore dell’incremento di personale e di supporto finanziario a favore del potenziamento del Servizio Sanitario Militare e dei fondi a favore del personale impegnato nell’Operazione “Strade sicure”.

Argomenti trattati e rappresentati dal nostro Sindacato in questo periodo d’emergenza in particolare in occasione dell’ultima videoconferenza trasmessa su Facebook il 22 marzo scorso con la partecipazione del Presidente della Commissione Difesa al Senato Laura Garavini.

Palermo 26/03/2020

Il Direttivo nazionale

Girolamo FOTI – Dott. Marco VOTANO – Sandro FRATTALEMI

