IL GOVERNO DIA PIU’ ATTENZIONI AI MILITARI. A chiederlo e’ anche il Responsabile consulta Difesa Veneto per Fratelliditalia Rossano Moracci

Roma, 10 mag 2020 – COMUNICATO. Faccio appello al governo e al presidente non eletto, di non dimenticare le Forze Armate, come a quanto pare nel decreto di prossima uscita si è dimenticato ancora, pertanto qualora ci fosse bisogno vorrei ricordare al ministro della difesa che magari potrebbe chiedere un ristoro per tutto quel personale impiegato in maniera massiccia in tutto il territorio italiano sia per l’emergenza Covid-19, strade sicure e missioni internazionali, ma giustamente a questi uomini e donne gli si chiede sempre efficienza, barba curata, anfibi puliti e uniformi in ordine problemi importanti per dare una bella immagine ma sarebbe ancora più importante che gli venga riconosciuto un ristoro economico, ma non è chiedere come si dice il “vil denaro” ma, quanto meno, credo che meritino di più. Responsabile consulta Difesa Veneto per Fratelliditalia

Rossano Moracci

