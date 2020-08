CORONAVIRUS / L’ESERCITO GIA’ PRONTO PER FRONTEGGIARE EVENTUALE SECONDA ONDATA – OGGI CONTAGI IN SALITA +402

Roma, 6 ago 2020 – Le cifre del contagio da coronavirus in Europa e nel mondo tornano a fare paura. I Paesi che hanno sottovalutato la minaccia ora stanno pagando un conto salato in termini di contagi e vittime. La curva ora sale anche Italia, non sono per ora numeri catastrofici ma tutto lascia presagire che, con l’avvento dell’autunno con la comparsa delle prime malattie stagionali che andranno a sovrapporsi ai contagi covid già in risalita, porteranno un certo “smarrimento” nella popolazione. Quindi poche linee di febbre basteranno a diffondere un certo panico. Ora ci si prepara ad uno scenario tutto da valutare. Il Messaggero rivela che l’Esercito Italiano è già al lavoro con un piano anti-coronavirus: i magazzini sono già pieni e personale specializzato già da ora è allertato per una “seconda ondata” che si spera non investa il nostro Paese. Naturalmente serve mettere in atto le misure già note. A quanto pare non ci sarà un totale lock down ma saranno attentamente valutate e chiuse le zone dove si creeranno dei focolai.

