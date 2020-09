MUORE FINANZIERE DURANTE UNA ESERCITAZIONE COLPITO DALLE PALE DI UN ELICOTTERO

Roma, 5 sett 2020 – Tragedia oggi nei cieli del Bellunese nel comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo. A perdere la vita un finanziere per un incidente avvenuto durante un’esercitazione. Dalle prime notizie il militare sarebbe stato colpito mortalmente dalle pale del rotore posteriore dell’elicottero. Il fatto è successo durante una esercitazione congiunta con il Soccorso Alpino.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza della Guardia di Finanza

esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Appuntato Scelto Q.S.

Sergio Francese, della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di

Cortina d’Ampezzo, deceduto oggi in provincia di Belluno durante un’attività

addestrativa.

I delegati Co.Ce.R. si stringono ai familiari di Sergio ed esprimono la

loro vicinanza ai colleghi del Soccorso Alpino, sempre impegnati a garantire

la sicurezza dei cittadini in un ambiente difficile qual è quello montano.

Roma, 05 settembre 2020

IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA

