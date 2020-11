TAGLIO CUNEO FISCALE LAVORATORI DIPENDENTI / DAL GOVERNO CONFERMATO IL TAGLIO ANCHE PER L’ANNO 2021 PER I REDDITI SUPERIORI AI 28.000 EURO LORDI ANNUI

Roma, 8 nov 2020 – Dal prossimo anno diventa strutturale il bonus fiscale anche per i redditi tra i 28mila e i 40mila euro per i lavoratori dipendenti. Il Governo tiene fede alle promesse fatte sul taglio del cuneo fiscale, prorogando anche per tutto l’anno 2021 il bonus per coloro che superano i 28.000 euro lordi annui. Si tratta di una conferma poiche’ il suo finanziamento era stato stabilito fino al 31.12.2020, in attesa di una riforma generale della tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

Quindi le buste paga attuali non subiranno “tagli” nel 2021.

Cerca nel sito Search for: