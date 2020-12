NESSUNA LIQUIDAZIONE DEI 6 SCATTI STIPENDIALI SULLA LIQUIDAZIONE TFS, NEL CASO DI PENSIONE ANTICIPATA

Roma, 4 dic 2020 – L’INPS E’ UN “OSSO DURO” PERCHE’ CHI SBAGLIA NON PAGA MAI. E SE PAGA, PAGA CON I SOLDI DELLO STATO, DEI CONTRIBUENTI, DEI CITTADINI TUTTI. Quindi rimane facile negare un diritto. Sia partendo dall’art. 54 e sia sui 6 scatti sul TFS. Della questione 6 scatti sul TFS si sono interessati anche i Sindacati di Polizia, ma dal loro Comando la risposta, come anche le altre risposte, e’ negativa, citando sentenze e circolari dell’INPS.

Di seguito pubblichiamo la risposta – utile per chi non l’ha ancora letta – del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del giugno u.s..

