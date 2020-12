Le navi a vela della Marina Militare

Roma, 15 dic 2020 – Nel corso dei secoli, elemento fondamentale per tutte le marinerie mondiali è sempre stato quello di poter disporre – specialmente nei quadri di comando – di personale preparato, disciplinato e addestrato. Questa necessità, determinante nelle Marine mercantili, è sempre stata tassativa e irrimediabile in quelle Militari, in ogni Stato e in ogni tempo.

A questo scopo tutte le Nazioni marinare si sono dotate di Scuole nautiche strutturate e finalizzate a “produrre” Comandanti formati dai punti di vista professionale ed etico e con buona esperienza marinaresca, impartendo loro elementi teorici accanto a pratiche attività. A questo proposito, un antico detto che suona “Un marinaio non è un “buon” marinaio se non conosce la vela”, ancor oggi, nell’epoca di sofisticate apparecchiature tecnologiche, si applica praticando, per i futuri Comandanti di nave, una propedeutica preparazione basata sulla teoria e sulla pratica della navigazione a vela.

Nel mondo



Le Marine militari mondiali – e soprattutto quelle europee – si sono dotate, nel tempo, di navi a vela, di vario tipo e dimensioni, sulle quali hanno imbarcato gli Allievi Ufficiali delle rispettive flotte: ancor oggi si possono incontrare ,nei mari e negli oceani, splendide navi che procedono a tutta velatura, orgoglio delle rispettive marinerie. Fra queste ricordiamo…..

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Cerca nel sito Search for: