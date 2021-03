Pa, mea culpa di Brunetta: “Senza capitale umano qualificato Ue non ci dà i soldi. Durante il governo Berlusconi abbiamo solo tagliato”

Roma, 14 mar 2021 – TUTTO QUESTO ATTIVISMO E’ SPINTO SOPRATTUTTO AL FINE DI NON PERDERE I CONTRIBUTI UE. Quindi non montiamoci la testa che di noi gli interessa poco. ECCO QUINDI CHE PER FARCI DIGERIRE LA RIFORMA SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CI METTONO SUL PIATTO I 107 EURO LORDI MENSILI E MEDI, OVVIAMENTE. Brunetta se volesse veramente farsi perdonare per il passato dovrebbe darci indietro tutti i contratti perduti, tutti gli automatismi economici persi, che ammontano a 500 euro al mese. Ma siccome di soldi non ne ha, ci distribuisce ciò che già’ il precedente governo aveva messo via. Un aumento già previsto di 107 euro lordi mensili.

SEGUE ARTICOLO DI STAMPA.

“Il sistema di accesso e di reclutamento va cambiato subito, nei prossimi due-tre mesi, o i soldi del Recovery non li prendiamo”. Parola di Renato Brunetta, titolare della Pubblica amministrazione dopo aver ricoperto lo stesso ruolo tra 2008 e 2011 con Berlusconi premier. Audito dalle commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato sulle linee programmatiche e l’uso delle risorse Ue, l’economista di Forza Italia ha fatto ammenda: “Io ho già fatto il ministro e all’epoca eravamo impegnati a tagliare, a bloccare il turnover, la contrattazione di secondo livello e la formazione. Cose all’epoca necessarie a causa della crisi, ma mea culpa“. L’ARTICOLO DE ILFATTOQUOTIDIANO.IT LO PUOI LEGGERE QUI >>> .

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>