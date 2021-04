Ricorso Gradi apicali ruolo marescialli: RIVENDICAZIONE ASSEGNO DIRETTIVO. Questa l’iniziativa di USMIA

Roma, 28 apr 2021 – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO QUESTA NUOVA INIZIATIVA DI USMIA. Il principio della gerarchia costituisce uno dei pilastri portanti su cui poggia l’intera Organizzazione militare. Da esso derivano doveri e responsabilità connesse alle funzioni conferite, rispetto alle quali, così come stabilito dalla nostra Costituzione, deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Rammentiamo che i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017 in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate nonché di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, avevano previsto la valorizzazione del ruolo Marescialli/Ispettori attraverso il riconoscimento della carriera a sviluppo direttivo, il conseguimento della laurea ai fini dell’accesso ai gradi più elevati, nuove e maggiori funzioni e responsabilità direttive e di Comando, l’inserimento del nuovo grado apicale di luogotenente e delle qualifiche di “primo luogotenente”, “luogotenente carica speciale” per l’Arma dei Carabinieri (e gradi corrispondenti).

Va evidenziato che per gli Ufficiali, gli stessi decreti oltre ad aver stabilito una opportuna caratterizzazione a sviluppo dirigenziale del ruolo, hanno previsto un contestuale, giusto e tempestivo trattamento economico, dal grado di Maggiore (e gradi corrispondenti), correlato alle nuove funzioni dirigenziali conferite dall’1.1.2018.

Anche a fronte di una situazione pandemica che ha reso particolarmente complessa la situazione socio – economica, rimane ingiustificabile il fatto che, a fronte di quanto stabilito ca. 4 anni fa dai suddetti provvedimenti legislativi, non siano stati ancora adottati i necessari adeguamenti economici, né l'Amministrazione ha, ad oggi, fornito alcuna indicazione circa l'intendimento di voler sanare la sperequazione di cui trattasi, aggiornando in maniera congrua il previsto assegno funzionale.



