DATI PERSONALI SU NOIPA / Registrazione degli ultimi 10 accessi: NoiPA offre ai suoi utenti maggiore sicurezza

Roma, 13 mag 2021 – NoiPA continua il percorso di innalzamento dei livelli di sicurezza del sistema: ora è possibile consultare gli ultimi 10 accessi effettuati nell’area privata e ricevere notifiche a seguito delle operazioni effettuate dai servizi disponibili.

Nel percorso di costante innalzamento della sicurezza del sistema, NoiPA mette a disposizione una nuova funzionalità che consente di verificare gli ultimi 10 accessi effettuati dall’utente all’area privata.

É possibile consultare la lista degli accessi nella propria area privata cliccando sull’indicazione dell’ultimo accesso presente, in alto a destra, immediatamente sotto il nome utente oppure dalla voce Registro Accessi del menù Profilo. La lista mostra la data e l’ora dell’accesso, il dispositivo utilizzato e la modalità di autenticazione.

Al fine di accrescere il livello di consapevolezza degli utenti nell’utilizzo dei servizi del sistema, è stato anche potenziato il servizio di notifiche riguardanti le attività effettuate nell’area personale dall’Amministrato in modalità self-service. Nella sezione “Le mie richieste”, sono infatti disponibili le notifiche delle operazioni effettuate utilizzando i servizi per la richiesta del bonus IRPEF, delle detrazioni per familiari a carico e per la gestione della previdenza complementare, che si aggiungono a quelle già attive per le modifiche ai dati anagrafici e per le richieste di “piccolo prestito” INPS.

Queste innovazioni, che garantiscono una visibilità completa e costantemente aggiornata sulle attività svolte, rappresentano un’ulteriore tappa del processo di evoluzione di NoiPA che continuerà nei prossimi mesi e che si concentrerà sulle tematiche della sicurezza e della privacy, realizzando gli aggiornamenti tecnologici richiesti dal costante adeguamento del sistema alle norme in materia. NOIPA.