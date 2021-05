PA: APERTO IL TAVOLO POLITICO SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA. In discussione anche la specificita’ e una forma di previdenza complementare “dedicata”

Roma, 15 mag 2021 – AdnKronos. Volontà ministri colmare differenza stanziamenti per aumenti contrattuali tra comparti e restanti del pubblico impiego. Oggi si è svolto a Palazzo Vidoni l’incontro tra i ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione),

Luciana Lamorgese (Interno), Daniele Franco (Economia) e in videocollegamento Marta Cartabia (Giustizia) e Lorenzo Guerini (Difesa) sul rinnovo del contratto del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Nella riunione è stata registrata la volontà dei ministri di colmare la differenza degli stanziamenti per gli aumenti contrattuali tra il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e il restante pubblico impiego. L’obiettivo è garantire almeno un incremento complessivo pari al 4,07%, in aggiunta a quanto già previsto per la specificità del comparto. E’ quanto fa sapere il ministero per la Pubblica amministrazione.

Inoltre, anche alla luce delle recenti iniziative legislative all’esame del Parlamento, si è convenuto di avviare un percorso diretto alla predisposizione di un “pacchetto specificità” che comprenda anche la definizione di una previdenza complementare

“dedicata”.

Infine, alla riunione è stato anche affrontato il tema del finanziamento del contratto del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico e dell’area negoziale dei dirigenti del predetto comparto sicurezza e difesa. (Arm/Adnkronos)

