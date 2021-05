Figliuolo: “ferie prenotate in base al vaccino”

Roma, 20 mag 2021 – “Riprogrammare le proprie ferie in base al proprio turno di vaccinazione”, così senza girarci troppo intorno il Commissario all’Emergenza Francesco Figliuolo ha parlato delle prossime mosse della campagna vaccinale.

Facendo appello al buon senso, delle persone e della politica, il Generale non vuole trovarsi impreparato e studia come “intervallare” le varie dosi sia per cercare di vaccinare più persone possibile e sia per gestire meglio la campagna in corso.

Parlando delle tanto attese ferie estive, ha aggiunto che la vacanza dovrebbe essere programmata in base ai turni di vaccinazione, smontando l’ipotesi delle regioni “turistiche” che hanno chiesto più fiale per vaccinare i vacanzieri, qualora servisse.

