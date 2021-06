Aeronautica Militare – il Terzo Stormo compie 90 anni di storia

Roma, 3 giu 2021 – Il Terzo Stormo dell’aeronautica militare di Villafranca, comandato dal colonnello Giovanni Luongo, compie novant’anni e oggi li ricorderà con un piccolo drappello di uomini in piazza Bra, a Verona.

Il Terzo è stato un grande protagonista della lotta alla pandemia, ingaggiato per l’organizzazione del campo di decontaminazione allestito nel gennaio di un anno e mezzo fa a Pratica di mare per accogliere i primi italiani di ritorno dalla Cina, e poi per il montaggio di ospedali da campo a Cremona (quello inviato dall’associazione evangelica americana) e a Schiavonia, e accogliendo sulle sue piste quelli inviati dal Qatar. A Caluri, in una sera di fine dicembre, sono giunte anche le prime dosi di vaccino anticovid.

