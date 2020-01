Roma / Cecchignola-Laurentina: apertura Sportello Osservatorio Aispis. Si tratta di uno sportello di ascolto per il supporto psicologico e legale per i militari e le forze dell’ordine

Roma, 15 gen 2020 – Inaugurato a Roma, zona Cecchignola/Laurentina, lo Sportello Ascolto per il supporto psicologico e legale per i militari e le forze dell’ordine. Tante le figure professionali messe a disposizione. Si arricchisce la rosa dei collaboratori dell’Accademia Italiana delle Scienze Polizia investigativa e Scientifica che potenzia su Roma la sua presenza. Per approfondire o fissare un appuntamento vedi qui >>> AISPIS.

Cerca nel sito Search for: