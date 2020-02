Difesa: Balboni (Fd’I), pignoramenti a conti Ministero? A rischio missioni e personale all’estero

Roma, 12 feb 2020 – L’ARTICOLO USCITO OGGI SU IL GIORNALE.IT NON POTEVA CHE SUSCITARE PREOCCUPAZIONI E REAZIONI ANCHE NEL MONDO POLITICO. Fonti ufficiali hanno subito specificato che il personale della Difesa impegnato nelle missioni operative internazionali non e’ in alcun modo coinvolto nella questione e ricevera’ regolarmente il trattamento di missione previsto, vedi qui >>>.



Reazioni alla notizia anche nel mondo politico.

Il Senatore di FDI Alberto Balboni invita il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a fare subito chiarezza sulla notizia del pignoramento dei conti del ministero della Difesa da parte di Poste Italiane e della conseguente sospensione delle indennità di missioni dei militari e del personale in servizio. Per il Senatore si tratta di una situazione gravissima che rischia di lasciare i nostri soldati all’estero abbandonati e senza i fondi necessari per garantire il servizio. Presentata una interrogazione in Commissione del Senato insieme alla Senatrice RAUTI.

