MAGGIORI GARANZIE PER I DIRIGENTI MILITARI CHE IMPIEGANO MILITARI DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS? Sembra che molti Senatori siano d’accordo! E’ questa la tutela che si meritano i militari, da chi dovrebbe invece tutelarli???

Roma, 28 mar 2020 – Segue comunicato di libera Rappresentanza. La nostra Associazione Sindacale ha puntualmente sollevato il tema “dell’immunità” raccomandata dal parere della Commissione Difesa del Senato a beneficio dei Dirigenti della Polizia di Stato e delle Forze Armate.

Là dove nessuno si debba sotrarre al proprio dovere sia in termini operativi “sul campo” sia in termini organizzativi “dalle scrivanie”, appare fuori luogo cercare tutele per Dirigenti che hanno la responsabilità di gestire al meglio il personale.

Di seguito riportiamo le prime reazioni sul tema, della Presidente la Commissione Difesa Senatrice Garavini, dell’Onorevole Russo e del Ministro della Difesa pro tempore Dott.ssa Elisabetta Trenta.

Tutte e tre le citate autorità hanno partecipato, sabato scorso, al nostro convegno on-line ove si erano impegnate e avevano concordato con la nostra disamina , ognuno per la di sua competenza, sulla necessità di reperire più fondi per gli operatori della Difesa e materiale di consumo “kit mascherine guanti e disinfettanti” per chi in prima linea opera a tutela delle disposizioni impartite.

Ciò certamente non concilia col chiedere tutela per quei dirigenti che emanando ordini possano commettere infrazioni o reati “civili o penali” nei confronti del personale impegnato in prima linea.

Il nostro Sindacato ne ha chiesto lo stralcio dal decreto di prossima emanazione.

Di seguito, dal sottostante link, le posizioni delle richiamate autorità: https://www.piattaforma21.net/



Dr. Marco Votano

Segretario Generale di Libera Rappresentanza dei Militari

Cerca nel sito Search for: