MISURE DI PROTEZIONE SOCIALE PERSONALE ESERCITO. Il personale, fuori dal servizio e a richiesta, ora puo’ consumare il pasto (a prezzi contenuti) presso la propria mensa di servizio. Possibilita’ estesa anche al proprio nucleo familiare. Vediamo bene di cosa si tratta.

Roma, 22 lug 2020 – UNA APERTURA SOTTO IL PROFILO DEL BENESSERE DEL PERSONALE SENZA PRECEDENTI. Provvedimenti, sia quelli pubblicati ieri (centri ricreativi per i figli), poi quelli pubblicati stamattina (sugli alloggi) e ora questa sulla mensa, che sicuramente se messi in funzione nel piu’ breve tempo possibile possono dare un aiuto concreto al personale che in questo periodo anche di COVID vive alcune difficolta’ familiari. Un plauso va al V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito, ma un ringraziamento va fatto anche al Capo di SME, che sicuramente non e’ all’oscuro di queste nuove iniziative positive per tutti.

Cerca nel sito Search for: