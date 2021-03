Chi andrà in pensione a 62 anni? Si tratta di lavoratori statali demotivati e che siano ritenuti inadeguati a rimanere al passo con i tempi. LA PRECISAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE

Roma, 22 mar 2021 – VA PRECISATO CHE QUESTA NORMA RIGUARDA SOLTANTO I DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO, POICHE’ IL MILITARE VA IN PENSIONE PRIMA DEI 62 ANNI. Ma avendo trovato l’osservazione del nostro lettore molto attenta, ne diamo conoscenza.

QUESTA LA RISPOSTA DEL NOSTRO LETTORE ALL’ARTICOLO PUBBLICATO DA NOI IL 14/3/2021, (vedi qui per rileggerlo)

“…riguarderebbe unicamente i lavoratori statali demotivati e che siano ritenuti inadeguati a rimanere al passo con i tempi…”? Un bel premio ai fancazzisti della pubblica amministrazione e un bel incentivo a diventare fancazzista per tutti quelli come me che ci hanno sempre rimesso anche di tasca propria per rimanere al passo con i tempi e non perdere la motivazione nel lavoro in cui crediamo! Complimenti

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>